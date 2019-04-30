Harçlıklarını biriktirip mama aldılar

Harçlıkları ile satın aldıkları köpek mamalarını da yanlarında getiren öğrenciler hayvanları elleriyle besledi. Can dostlarla yakından ilgilenen öğrenciler onları doyasıya sevme fırsatı da buldu.

Mamak'ta bulunan Emine Rasim Özkaya İlkokulu öğrencileri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu. Öğrenciler, harçlıklarıyla satın aldıkları köpek mamalarıyla hayvanları besledi. Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sokak hayvanlarını sevme fırsatı buldu.

"Hayvan sevgisini aşılayacağız"

Çocukların hayvan sevgisi kazanması için barınağı sık sık ziyaret etmesi gerektiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gelecek kuşaklara şimdiden hayvan sevgisi ve doğa bilincini aşılamak gerekiyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz, sahipsiz hayvanlara yönelik hem tedavi, hem de rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor. Burada yapılan çalışmaları çocuklarımıza göstermek, çalışmalar hakkında bilgilendirmek, küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak açısından son derece önemli. Barınak ziyareti sadece bizi değil, ilgiye ve sevgiye muhtaç olan dostlarımızı da mutlu ediyor" diye konuştu.