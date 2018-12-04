'Hareketteyiz' projesinin kazananları belli oldu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi reklam atölyesi öncülüğünde Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından başlatılan 'Hareketteyiz' projesinin ödülleri sahiplerini buldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Herkes İçin Spor Federasyonu sağlıklı bir spor algısının ortaya çıkması açısından çok önemli işler yapabilir" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi reklam atölyesi öncülüğünde Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından başlatılan 'Hareketteyiz' projesinin ödülleri sahiplerini buldu. Beş grubun katıldığı yarışmada, gruplar sırayla projelerinin sunumunu gerçekleştirdi. Yarışmayı kazanan grubun açıklanmasından önce bir konuşma gerçekleştiren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Ankara Hacı Bayram Üniversitesi olarak sektöre açılıp halka iç içe bir üniversite olmak arzusuyla yola çıktık. Ürettiğimiz bilimsel verileri halkla paylaşmak, sektördeki paydaşlarımızla beraber bir şeyler üretmek arzusuyla yola çıktık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye'deki bu paradigmayı değiştirecek bir üniversite olma misyonuyla yola devam ediyor. İletişim Fakültemiz de bu anlamda kamuoyunda görünen yüzlerimizden birisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Herkes İçin Spor Federasyonu sağlıklı bir spor algısının ortaya çıkması açısından çok önemli işler yapabilir''

Türkiye'de ortalama sportif etkinliklere başlama yaşının eş değer ülkelerin çok ötesinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herkes İçin Spor Federasyonu çok bilinen bir federasyon değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, altmışın üzerindeki federasyon içerisinde bence en önemli federasyon Herkes İçin Spor Federasyonu. Türkiye'de sporla ilgili olarak kamuoyunda yeterince bilgilendirme yok. Hepimiz spor yapıyoruz veya yaptığımızı zannediyoruz. Acaba sağlıklı spor yapabiliyor muyuz? Bu konuda Herkes İçin Spor Federasyonu sağlıklı bir spor algısının ortaya çıkması açısından çok önemli işler yapabilir. Spor kültürü çok üzerine çok konuşulması gerekiyor. Spor kültürü konusunda da eksiklerimiz var ve Herkes İçin Spor Federasyonu bu eksiklikleri giderebilecek durumda.''

''Çocuklarımızın sadece teorik değil, uygulama noktasında da en iyi olmalarında çaba göstermekteyiz''

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Zakir Avşar ise öğrencilerin iş ve istihdam imkanlarını artırmak için yeni yollar bulmak zorunda olduklarına dikkat çekerek, "Fakültemiz diğer iletişim fakültelerinin kardeşidir. Fakat aynı zamanda rakibiz. Bu tatlı rekabet eğitimde daha yüksek bir kaliteyi hedeflememizi de beraberinde getirmektedir. O yüzden biz sürekli olarak kendi sektörümüzle iç içeyiz. Çocuklarımızın sadece teorik değil, uygulama noktasında da en iyi olmalarında çaba göstermekteyiz. Akademik kadromuz çok güçlü ve zengindir. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemlerinde de sektörden önemli isimleri burada hoca olarak göreceğiz. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda göğsümüzü kabartacak çok büyük başarılar elde etmişlerdir. Fakültelerimizin sektörlerle iş birliğinin devamını rektörümüz en birinci arzuları olarak ifade etmişlerdi. Bundan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Tekin ve Avşar'ın yanı sıra Arter Reklam Ajansı Kreatif Direktörü Yalçın Kayacan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı da katıldı. Konuşmaların ardından yarışmanın birincisi Tinkart Ajans olarak açıklandı. Proje sahibi öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye edildikten sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.