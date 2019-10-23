Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10. Ulusal Fleboloji Kongresinde Türkiye'nin harp silahları ile oluşan damar yaralanmalarına karşı üretilen milli cihazlar görücüye çıkacak. Kıbrıs'ta düzenlenecek kongreye dünya genelinden bin 250, Türkiye'den ise 298 yerli hekim katılacak.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10. Ulusal Fleboloji Kongresi, 26-29 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) düzenlenecek.

Fleboloji Derneği ve Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği ortaklığında gerçekleşecek olan kongrede; canlı ameliyatlar, sunumlar, ilaç tedavisini sona erdirecek kalıcı çözümler, damar cerrahisinde yaşanan sorunlar ve ‘Harp Silahları ile Oluşan Damar Yaralanmaları' üzerine yapılan çalışmalar ele alınacak.

Kongreye dünya genelinden toplam bin 500 kişi katılacak. Yurt dışından 102 yabancı katılımcı Türkiye'den ise 298 yerli hekim konuşmacı kongrede yer alacak. Kongre de Türkiye'nin üretmiş olduğu yerli ve milli tıbbi cihazlar görücüye çıkacak. Geliştirilen son teknoloji damar cerrahisi milli cihazlar katılımcılara anlatılacak.

28 bilimsel oturum da gerçekleşecek olan kongreye geniş bir heyetle katılacak olan, Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, kongreye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “ ‘Harp Silahları ile Oluşan Damar Yaralanmaları' ile ilgili ortaya konulan çalışmalar bizler için çok önemli. Ülkemiz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için kalıcı tedavi yöntemlerinin milli teknoloji ile üretilmesi için ülke genelinde seferberlik başlatmış bulunmaktayız. ARGE çalışmalarımızda elde ettiğimiz kazanımlar ülkemizi bu alanda zirveye çıkaracak niteliktedir. Çatışma da yaralanan kahramanlarımızın yerli ve milli cihazlar ile ayağa kalkması bizleri gururlandırmaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti alanında kalp ve damar cerrahisinde yüz 100 yerli ve millî tıbbi cihaz üretimi için, “Elimizden geleni değil fazlasını yapacağız” diye konuşan Dinç sözlerine şu şekilde devam etti:

“Üretilen milli tıbbi cihazlar bu kongre de görücüye çıkacak. Millî cihazlarımız dünyada büyük yankı uyandıracak. Bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. H. Tankut Akay, Fleboloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Serdar Bayrak ve çok değerli yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”