Hasan amcanın imdadına Mamak Belediyesi yetişti

Korona virüs salgınından dolay hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Mamak Belediyesi'nin Çözüm Merkezi 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Mamak Belediyesi'nin (444 0 149) numaralı Çözüm Merkezi'ne gün içerisinde ulaşan çok sayıda yardım talebi anında değerlendirilirken, özellikle Acil Müdahale Ekipleri yaşlı vatandaşlar için teyakkuz durumuna geçti. Ekipler, alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılıyor. Yaşlı vatandaşlar Mamak Belediyesi'nin kendileri için seferber olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hizmetin kusursuz yürütülmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Bu kapsamda belediye ekipleri, Abidinpaşa Mahallesi'nde su borusu patlayan Hasan Köken adlı vatandaşın çağrısına kayıtsız kalmadı. Çözüm merkezini arayan yaşlı adamın su borusu Mamak Belediyesi Acil Müdahale Ekiplerince tamir edildi. Ekiplere teşekkür eden yaşlı adam, bu hizmet karşısında çok duygulandığını ifade etti.