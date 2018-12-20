Hasan Celal Güzel'in ismi halk kütüphanesine verildi

Gölbaşı Halk Kütüphanesinin ismi değiştirilerek, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ismi verildi.

Gölbaşı'da kütüphaneye Hasan Celal Güzel'in isminin verilmesi nedeniyle düzenlenen törene eski bakanlardan Güldal Akşit ve Abdulkadir Aksu, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Prof. Dr. Kemal Çiçek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kütüphane Müdürü Özbey Uçak ve Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilavetinin okunduğu törende konuşan Kütüphane Müdürü Özbey Uçak, Hasan Celal Güzel'in biyografisini okudu.

Hasan Celal Güzel'in eşi Ülker Güzel, eşinin isminin kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Hasan Bey'in de sevdiği gençlerle bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonraki fikir ve gelecek nesillerimize aktarabilme çalışmalarımızın devam ederek bu şekilde kütüphaneler yoluyla eğitim ve araştırma yoluyla intikali bizim için taşıyacağımız en büyük gururdur. Hasan Bey'in vefatından sonra ailece bize düşen görevin onun yarım bıraktığı çalışmaları devam ettirmek olduğunu düşünerek 2018 yılı içinde tamamlamaya gayret ettik. İki projesi daha vardı. Bu projede Ortak Türk Tarihi ve Türk Musiki Atlası çalışmalarını değerli akademisyenlerimizle birlikte gündeme taşıdık ve hala üzerinde çalışıyoruz. Bu sevgiyi taşımanın gururu içerisindeyiz" dedi.

Törende eski bakanlardan Güldal Akşit ve Abdulkadir Aksu, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Prof. Dr. Kemal Çiçek de birer konuşma yaparak, Hasan Celal Güzel ile ilgili çalışmaları ve anılarından bahsettiler.

Kısa bir konuşma yapan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise, “Münevver bir insanı, demokrasiyi hazmetmiş bir siyaset adamını, önemli bir düşünürümüzü anmış oluyoruz” diyerek vefatının sene-i devriyesinde Hasan Celal Güzel adına sempozyum yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bilgihan Ülker Güzel'e çiçek takdim etti ve toplu fotoğraf çekinildi.