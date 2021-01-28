Hastane duvarını tabloya dönüştürdüler

ANKARA (İHA) – Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin duvarlarını boyayarak sanat eserine dönüştürdü.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin duvarları, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla rengarenk motiflerle boyandı. Gri ve kasvetli görünen duvarı çocukların ilgisini çekecek şekilde renklendirdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, “Hastaneye gelen çocuklarımızın yüzünde bir nebze olsun gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Başkan Balcı, sanatın toplumun her alanında görünür olması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini ve duvarının çocuklara neşe kaynağı olmasını istedikleri için rengarenk boyadıklarını söyledi. Balcı, “Duvarın gri ve sıkıcı görüntüsüne son vermek istedik. Bu nedenle arkadaşlarımız duvarı renklendirdi, resimlerle süsledi. Çocukların ilgisini çekecek hale getirdi. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Çocuklarımızın beğenmesi, yüzlerinin gülmesi tek temennimiz” ifadelerini kullandı.