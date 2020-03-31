Hastane virüs salgını nedeniyle online muayeneye geçti

Ankara'da özel bir hastane, vatandaşların korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkmaması üzerine ücretsiz online muayene ve evde sağlık hizmeti vermeye başladı.

Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırırken, Sağlık Bakanlığının ‘Evde Kal' çağrısına kamu kurum ve kuruluşları da çeşitli hizmetlerle destek vermeye çalışıyorlar. Çubuk'ta özel bir hastane, ücretsiz online muayene ve evde sağlık hizmeti vermeye başladı. Projeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalar, evden çıkmalarına gerek kalmadan hastanede görev yapan uzman hekimlere görüntülü olarak ulaşma fırsatı buluyor. Uygulamada hastalar evde hizmet istediğinde veya laboratuvar tetkikleri, sağlık personeli tarafından hastanın kan numunelerinin evinde alınmasıyla anında karşılanıyor. Hastanın mobil ortamda uzman hekim tarafından konsültasyonunun yapılmasının ardından evde sağlık ekipleri, hastaya yönelik müdahaleleri evinde gerçekleştiriyor.

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastaların gereksiz yere hastaneye gelmesini engelliyoruz"

Projeye ilişkin bilgi veren DevaPark Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Zengin, vatandaşların mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını sağlamak istediklerini kaydetti. Hem evde sağlık hizmeti verdiklerini hem de online sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Zengin, “Sağlık Bakanlığımızın başlattığı ‘Evde Kal Türkiye' projesine destek olmak amacıyla bizi arayan tüm hastaların sağlık problemini öncelikle online yöntemle çözüme kavuşturuyoruz. Hastalarımızın görüntülü olarak uzman hekim arkadaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Talep geldiği ve gerektiği sürece her hastamıza da evde sağlık hizmeti veriyoruz. Giden sağlık ekiplerimiz önce muayene yapıyor. Evde çözülebilecek sorunları hemen çözüyoruz, çözülemeyecek gibiyse de hastamızı hastaneye alıyoruz. Daha sonra yeni tip korona virüsle (Covid-19) ilgili bilgilendirme yapıyor ve antibakteriyel ürünler ve kolonya taktim ediyoruz” diye konuştu.

Hastalarının tedavilerinin aksamamasını istediklerini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Zengin de, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan tüm hastalarımız merkeze gelmeden evlerinde tedavilerini yapabiliyoruz. Ayrıca isteyen tüm hastalarımızın da görüntülü olarak şikayetlerini alıyoruz. Öncelikle bilgilendirme yapıyoruz, daha sonra da isteyen hastalarımıza evlerinde hizmet veriyoruz. Yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz bu hizmeti vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Telefonla arayarak evde hizmet istediklerini söyleyen hastalardan Mehmet Yaman, “Çok memnunuz, teşekkür ediyorum. Evden çıkmadan her şey ayağımıza geliyor. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.