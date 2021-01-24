Hastanelerde kısım kısım normalleşme başladı

Bu kapsamda hasta sayılarının azalması ile birlikte Covid-19 için ayrılan alanlar, normal hizmet alanına geri dönüyor.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi sürecinde artan erişkin yoğun bakım ihtiyacından dolayı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, acil tıp kliniği yönetiminde erişkin pandemi yoğun bakım ünitesine dönüştürülmüştü. Türkiye genelinde alınan tedbirlerden sonra yoğun bakım hasta sayısının azalmasıyla birlikte acil tıp kliniği yoğun bakım ünitesinin tekrar yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılması için hazırlıklar başlatıldı.

“Kısım kısım yeni normalleşme sürecine geçiyoruz”

Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda bütün hastanelerde olduğu gibi kendi hastanelerinde de tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, “Pandemi sürecinde halkımıza daha fazla nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle yoğun bir gayret gösterdik. Acil servis hizmetlerimizin ihtiyacına cevaben yoğun bakım yatak sayılarını artırmak zorunda kaldık. Gerek Klinik İdari ve Eğitim Sorumlumuz Prof. Dr. Yunsur Çevik ve gerekse diğer ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu pandemi hastalarının ideal şartlarda tedavi etmenin ve tedaviyi yürüten sağlıkçılarımızın en güvenli şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla burayı Erişkin Pandemi Yoğun Bakım Ünitesine dönüştürdük. Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları olumlu sonuç verdi. Çok şükür hasta sayılarında azalma oldu. Yoğun bakıma naklettiğimiz hasta oranında ciddi düşüşler söz konusu. Kademeli olarak servislerimizi açmaya başladık. Özellikle hastanemizde neredeyse tüm servisleri kapatıp hepsini Covid-19 servisine çevirmiştik. Çünkü böyle bir yoğunluk vardı. Başka hasta bakma şansımız da yoktu. Şimdi yavaş yavaş, diğer servisleri, kendi branşlarındaki hastaların muayenelerini ve tedavilerini yapabilecek konuma getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda biz de diğer klinik hizmetlerimizde kısım kısım yeni normalleşme sürecine geçiyoruz” şeklinde konuştu.

"Hep birlikte el ele vererek, mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz"

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği olarak büyük bir özveriyle pandemiyle mücadele ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Yunsur Çevik, “Çalışma arkadaşlarımızın bazıları Covid-19'a yakalandı. Bu durum bizim azmimizi kırmadı. Hep birlikte el ele vererek, mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastane yönetimi bu süreçte en büyük destekçimiz oldu. Bu vesile ile tüm hastane yönetimine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, beraberinde Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Derya Yenibertiz, Uzm. Dr. Cemil Koç, Uzm. Dr. Semih Dinçer Yetiş, İdari ve Mali İşler Müdürü Levent Bardakçı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları Esener Küçük, Ali Kuzu, Cemal Yörük'ten oluşan hastane yönetim ekibi Acil Tıp Kliniği Yoğun Bakımını ziyaret ederek Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yunsur Çevik'e ve emeği geçenlere çiçek takdim ettiler.