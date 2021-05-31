Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında 55 kilo uyuşturucu yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınır hatlarında görev yapan Mehmetçik tarafından kaçakçılara geçit verilmediği kaydedildi. Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 kilo 471 gram uyuşturucu madde, 14 bin 775 paket sigara, 31 kilo 988 gram gümüş ve 239 kilo gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiği vurgulandı.