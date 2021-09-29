Hatay Yerel Çeşitlerin Toplanması Projesi'nde 153 tohum toplandı

Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) Hatay İli Yerel Çeşitlerin Toplanması Projesi'nde 153 tohum toplandı.

TÜRKTOB'un 2016 yılından beri yürüttüğü Tohumun İzinde Sosyal Sorumluluk Projesi'nin 5. fazında desteklenen Hatay İli Yerel Çeşitlerin Toplanması Projesi'nde 153 tohum materyali toplandı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen projede yerel çeşit tohum toplama çalışmalarında Hatay'ın Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde atalık tohum kullanan küçük aile işletmeleri ziyaret edildi. Çalışmalar sonucunda buğday, arpa, bakla, mısır, domates, ayçiçeği, hıyar, nohut, patlıcan, karpuz, kavun, pancar, kabak, maydanoz, fasulye, enginar, bezelye, börülce, lahana, bamya, dereotu, tütün, tere, turp, marul, acur, roka, sumak, zahter, kimyon, kişniş ve kekik çeşitlerinden 153 tohum materyali toplandı. Tohum toplama sırasında yerel çeşit adı, toplandığı yöre, çiftçi adı, enlem boylam bilgileri, çiftçi iletişim bilgileri, ürüne ait önemli özellikler, önemli yetiştirme teknikleri, yerel çeşidin durumunu tanımlayan envanter oluşturuldu.

Toplanan tohumlar temizlik, çimlenme testleri ve uygun nem içeriğine düşürme çalışmaları tamamlandıktan sonra Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tohum gen bankalarına teslim edilecek. Böylelikle Tohumun İzinde Projesi kapsamında toplam 324 çeşit gen bankalarına kazandırılacak.