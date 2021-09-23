Hatay'da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi.

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz çalışmalarında riskli görülen gümrük beyannameleri mercek altına alındı. Şüpheli üç işlem tespit edildi. Muhafaza ekiplerinin takibine takılan ilk işlemde, yurt dışından getirilerek bir antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram ağırlığındaki hayvan yeminin paravan bir şirket üzerinden vergileri ödenmeksizin iç piyasa sürüleceği saptandı. Yapılan araştırmada 4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye getiren firmanın gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi ve usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ürünlerin tamamına el konuldu.

1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el konuldu

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise yapılan analiz sonucu riskli bulunarak-ray taramasına sevk edilen iki konteynerde beyan edilen üründen daha fazla ürün olduğu, beyan edilmeyen ürünlerin gümrük kontrolünden kaçırılmak istendiği anlaşıldı. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el konuldu.

Sahte fatura kullanarak daha az vergi vermeye çalıştılar

Düzenlenen son operasyonda ise Türkiye'ye getirilen tekstil ürünlerine ilişkin yapılan araştırma kapsamında fermuar ithal eden bir firmanın işlemleri riskli görüldü. Müfettiş incelemesinin de devreye sokulduğu araştırmalarda firmanın gümrük işlemlerinde ürünlerin kıymetini düşük göstermek üzere sahte fatura kullandığı, böylece gümrük vergisini olması gerekenin çok altında ödediği saptandı. Kapsamlı inceleme sonucunda söz konusu firmanın 7 milyon lira değerinde ürünü bu yöntemle Türkiye'ye sokarak piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.

Üç olayda ele geçirilen toplam 12,5 milyon lira değerindeki kaçak eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.