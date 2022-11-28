Hatay'da Büyükkaraçay Barajı hizmete açıldı

Hatay'da yapımı süren Büyükkaraçay Barajı'nın tamamlanarak hizmete açıldı.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak amacıyla Hatay'da yapılmakta olan Büyükkaraçay Barajı'nın tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi.

Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali Tamamlama işinde çalışmaların planlanandan daha hızlı ilerlediğini vurgulayan Akca, “Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali Tamamlama işimizin tamamlanarak, Hataylı hemşerilerimizin bir an önce temiz ve güvenilir içmesuyuna ulaşmaları için çalışmalar yapılarak öncelikli olarak içmesuyu sıkıntısı yaşanan Samandağ İlçe Merkezimize su iletimi sağlayacak olan hatlar 2022 yılı Ağustos ayında tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Bu kapsamda Samandağ İlçe Merkezine su iletimi sağlayacak olan tüm imalatlar kurumumuz tarafından 18 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmış ve Samandağlı kardeşlerimizin hizmetine sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Akca, Hatay'a kazandırılan Büyükkaraçay Barajımızdan tahsis edilen yıllık 35 hektometre küp içme suyunun bugüne kadar yapılan imalatlar ile 30 hektometreküp kısmı fiilen vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, “Büyükkaraçay Barajımızdan alınan su yine kurumumuzca inşa edilen ‘Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisinde' HATSU tarafından arıtılmaktadır. Arıtma Tesisinden alınan suyu vatandaşlarımıza ulaştıran “Hatay İçmesuyu İsale Hattı” işimizde ise çalışmalar planlanandan daha hızlı bir şekilde devam etmekte olup bugün itibari ile yüzde 93 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2023 yılının ilk çeyreğinde tüm imalatlar tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.