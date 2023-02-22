Hatay'da evde sağlık hizmetleri depreme rağmen kesintisiz devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından Hatay'da evde sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti çerçevesinde verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Bir şeker hastamıza, haber vermesi üzerine glukometre cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri" ifadelerine yer verildi.