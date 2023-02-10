İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kaos ortamını fırsat bilen hırsızlar, iş üstündeyken Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Hatay'a sevk edilen Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı.

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