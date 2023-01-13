Hatay'da tehlikeli atıkların yurda girişi engellendi

Gümrük muhafaza ekiplerince İskenderun'da limana yanaşan bir gemide bulunan maddelerden alınan numunelere yapılan analiz neticesinde 3 bin 800 ton ağırlığında farklı türden tehlikeli atık tespit edilerek, atık maddelerin Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

İskenderun'da limana yanaşan geminin taşıdığı yük, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan analizler neticesinde riskli değerlendirilip Gümrük Muhafaza ekiplerince yakın takibe alındı. Belgeleri kontrol edildiğinde çinko şeklinde beyan edildiği görülen eşyadan numune alınarak, eşyanın liman sahasına indirilmesinin ardından incelemeler başlatıldı.

Analiz sonucunda eşyanın cüruf, baca tozu ve kül gibi çeşitli materyallerin karışımından oluştuğu tespit edildi. Yapılan analiz çalışmaları neticesinde söz konusu maddelerin ağır metal içeren tehlikeli atık olduğu tespit edilirken aynı zamanda ithali yasak olan eşyalardan olduğu belirlendi. Bunun üzerine 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddenin ekipler tarafından ülkeye girişine izin verilmedi. Söz konusu eşya için idari yaptırım uygulanarak mahrece iade işlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.