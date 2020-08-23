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Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir adet helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir adet helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti" ifadelerine yer verildi.

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