Havalar ısındı, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı canlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, havaların ısınmasıyla birlikte Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda ses, ışık ve müzik gösterilerinin başladığını belirtti. Altınok, “Çocuklarımızın ve ailelerimizin eğlence merkezi olan meydanımız baharın gelmesiyle birlikte canlandı. İnşallah pandemi bir an önce biter ve çocuklarımız burada bulunan ıslanma havuzunda gönüllerince eğlenirler” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı baharın gelmesiyle birlikte faaliyete başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte su gösterilerini sürdüren meydana büyük Keçiören şelalesi de eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl hizmete sunulan meydanda bulunan ıslanma havuzu ise çocukların vazgeçilmez eğlence mekânı olmuştu.

Keçiören'e gelen turistleri Türk Dünyası Su ve Gül Meydanını görmeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekânlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengârenk bir ziyafet sunuyor” ifadelerini kullandı.