Havalimanları Güvenlik Memurları Derneğinden Topçu'ya ziyaret

Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Beştepe'deki makamında ziyaret etti.

Dernekleri hakkında bilgi veren yönetim kurulu başkanı Şinasi Muratoğlu, “2012 yılında kurulmuş olan derneğimiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan koruma ve güvenlik personelinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve 1602 üyeye sahiptir. Derneğimizin amacı personelimizin yaşamış olduğu mevzuat kaynaklı sıkıntıları ilgili mercilere iletmek, bunlara çözüm yollarının bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca, ülkemizdeki havacılık güvenliğine katkıda bulunmak, bilinçli bir şekilde görev yapmak, ülkemizdeki havalimanlarında uygulanmakta olan güvenlik prosedürlerinin uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak belirli bir standartta yapılmasını sağlamaktır” dedi.

“Yalçın Topçu'ya teşekkür”

“Ülkemizde sivil havacılık güvenliğinin geleceği ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlamış olduğumuz rapor, ‘Ulusal Havacılık Güvenliği Paneli' sonuç raporu, Koruma ve Güvenlik Memurlarının Fiili Hizmet Zammı hakkında Kanun Teklifi, Personel Planlaması (DHMİ Koruma ve Güvenlik Memurlarının geleceği) ile ilgili dosyalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz edilmesi ricasıyla, Başdanışman Sayın Topçu'ya teslim ettik. Bizleri kabul ettiği ve sorunlarımızı dile getirmemize fırsat verdiği için şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum.”

“STK'larımız çok önemli görevler ifa etmektedirler”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ”ülkemizin dünyaya açılan kapılarında güvenlik elemanı olarak görev yapan memurlarımızın bir hukuk içinde hak arayışı için STK olarak bir araya gelmesi önemlidir. STK'larımız milli birliğimizin tesisinde, yardımlaşmanın yaygınlaşmasında, ülkemizin problemlerinin dile getirilmesi ve çözümünde çok önemli görevler ifa etmektedirler. Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği'nin kurum ve çalışanlarına dair teklif, öneri ve isteklerle ilgili raporları,ilgili makamlara arz edilecek” şeklinde konuştu.