Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde 19 maddelik değişiklikler yapıldı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, yaptığı açıklamada, “Yönetmeliğimizin ilki 2018 yılında yayımlanmıştı. Uygulama birliği sağlanamamıştı, dolayısıyla istek ve ihtiyaçlar tatmin edici düzeyde karşılanamıyordu” ifadelerine yer verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde yapılan 19 maddelik değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Yönetmeliğimizin ilki 2018 yılında yayımlanmıştı. Bazı maddeler hayata geçirilememiş, bazı maddelerde de uygulama birliği sağlanamamıştı. Bu haliyle istek ve ihtiyaçlar tatmin edici düzeyde karşılanamıyordu” değerlendirmesini yaptı.

Hayat boyu öğrenme anlayışında; paradigma değişikliğine gittiklerini, kurumların kabuk değiştirdiğini, yediden yetmişe tüm vatandaşları kucaklayıcı bir felsefe ile çalıştıklarını belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Büyük şunları kaydetti:

“Hızla artan bilgi ve gelişen teknoloji, eğitim sürecini teknolojik yeniliklerle uyumlu hâle getirme gerekliliğini doğurmakla birlikte bireylerin eğitim ihtiyaçlarını artırmaktadır. Üretim ve hizmet sektöründe kısa ve ani döngülerle yaşanan değişim; toplumsal, kültürel, siyasî ve ekonomik alanlarda da değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişim kapsamında öğrenmenin okul sınırları dışına çıktığı ve hayat boyu öğrenme olgusunun zorunlu olduğu günümüz toplumlarında, gerek bireysel gerek toplumsal olarak mesleki ve kültürel ihtiyaçların yeniden sorgulanması gerekmektedir.”

Genel Müdür Büyük, taşra teşkilatından Genel Müdürlüğe ulaşan istek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu Yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması ihtiyacının doğduğunu belirtti.

Büyük, Genel Müdürlük olarak politikalarının; vatandaşlara ulaşmak, onların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmak, meslekleri ile ilgili gelişen teknolojiden ve değişikliklerden haberdar etmek olduğunu aktardı.

Büyük, ayrıca vatandaşlara ulaşmada bürokratik engelleri ortadan kaldırmak istediklerini belirterek herkesi her zaman halk eğitimi merkezi müdürlüklerine beklediklerini ifade etti.