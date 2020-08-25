Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması, telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplamanızı ve Covid-19 hakkında nasıl durumda olduğunuzu ve nasıl hareket etmeniz gerektiğini konusunda size bilgiler veriyor. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında ihbar dönemi

Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına son aldığı güncelleme ile artık ihbar kısmı da eklendi. Çevrenizde Covid-19 izolasyon kurallarına veya diğer önlemlere dikkat etmeyen kişi ve kurumları gördüğünüz zaman açık adres, kurum ismi ve fotoğraf ekleyerek paylaşabiliyorsunuz. Bilgileriniz kesinlikle 3. kişiler ile paylaşılmazken, bu uygulama ile halkın virüs ile mücadelede daha efektif olarak rol alması amaçlanıyor. Uygulamaya giriş yaparak “ihbarda bulun” seçeneğine tıkladıktan sonra, “bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır” uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Daha sonra “kural ihlallerini bildirin” başlığı altında yer alan; “başlık/işletme adı”, “açıklama”, “açık adres” ve “fotoğraf ekle” seçenekleri ile ihbarda bulunabiliyorsunuz.