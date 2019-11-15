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Hayati İnanç ile “Gençlerle Divan Şairleri Okumaları”

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), Ankaralı edebiyat tutkunlarını son zamanların en çok ilgi çeken araştırmacı yazarlarından Hayati İnanç ile buluşturmaya devam ediyor.


TDV KAGEM ev sahipliğinde “Gençlerle Divan Şairleri Okumaları” başlığı altında her ay düzenli aralıklarla genele açık olarak düzenlenmesi planlanan programın ikincisi TDV Kocatepe Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Ankaralı edebiyat tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği programda İnanç; Şair Nabi, Şeyh Galip, Baki, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim'den okuduğu beyitlerle dinleyicileri Divan Edebiyatı'nın nadide dünyası ve eserleri arasında dolaştırdı.


İnanç ayrıca program boyunca gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında iz bırakan olayları kendine has mizahi anlatımı ile paylaşarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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