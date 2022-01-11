Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları ile otopsi yapılmak üzere hastaneden adli tıpa gönderildi.

Kaza, sabah 09.00 sularında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi çıkışındaki Ankara - Niğde Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atarak savrulmasının ardından durmuştu. Kazanın sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderilmişti. Çalık'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu. Çalık'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere cenaze arabasına koyulduğu sırada feryatlar yükseldi, ailesi ayakta durmakta zorlandı. Çalık'ın cenazesi adli tıpta yapılacak otopsinin ardından Elmadağ'a defnedilecek.

Ayrıca, Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.