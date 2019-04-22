İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Haydi Çankaya! 'Bir fidan da siz dikin'

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen ’5.

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen '5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası' başladı. Kampanya kapsamında 2 çöp torbası geri dönüşüm atığı getirene Çankaya Belediyesi bir fidan veriyor.


Çevreye duyarlı çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası'nı başlattı. Önceki yıllarda Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya ile iklim değişikliğine karşı toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, kampanyayı geniş çaplı olarak başlattı. İki çöp torbası geri dönüşüm atığını belirlenen Çankaya Evlerine getiren vatandaşlara bir fidan hediye ediliyor.



İlçe genelinde 13 Çankaya evi hizmet veriyor


Farkındalık oluşturarak, çevreye verilen zararların önüne geçilmesine katkı sağlayan kampanya kapsamında Mutlukent, Esat, Beysukent, Dikmen, Ümitköy, Bayraktar, Emek, Zübeyde Hanım, Maltepe, İsmail Cem, 100. Yıl, Ata ve Anıtpark Çankaya Evi'nde vatandaşlar getirdikleri 2 çöp poşeti geri dönüşüm atığına karşılık bir fidan alabiliyor.


Kampanya kapsamında belirtilen Çankaya Evlerine 2 çöp poşeti kadar plastik, cam, metal, kağıt gibi geri dönüşüm atığı getiren vatandaşlar belediye görevlilerinden fidanlarını alıyor. Karaçam, Sedir ve Mavi Selvi fidanlarının armağan edildiği 5. Geleneksel Fidan Dikim Kampanyası 30 Nisan tarihinde sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.