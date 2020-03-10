İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haymana Belediyesinden şehitliğe ziyaret

Haymana Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı “Mangal dağı Şehitliği”ne ziyaret düzenledi.

Haymana Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı “Mangal dağı Şehitliği”ne ziyaret düzenledi.


Etkinliğe Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, STK Başkanları, AK Parti ve MHP teşkilatları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak” sözünden hareketle bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, “Şehitlerimiz bizler bu topraklarda huzurla yaşayalım diye Malazgirt'de, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve daha nice savaşta canını kanını akıtmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu vatanı milletimizden almak için pusuda bekleyen düşmanlar var. Ama unutulmasın ki onlar varsa bu topraklarda ‘Şehitler Tepesi boş kalmayacak' diyen kahramanlar da var” dedi.


Tören, şehitler için okunan Kuran'ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Haymanalı vatandaşların “Mangal dağı Şehitliği” önünde, asker selamı vererek çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.