Haymana doğalgaz hattında ilk kaynak dualarla yapıldı

Ankara'nın Haymana ilçesinde uzun süredir beklenen ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un yoğun girişimleri ve çalışmalarıyla gerçekleşen Haymana doğalgaz hattında ilk kaynak Karagedik mevkiinde dualarla yapıldı.

AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem Kandemir, belediye meclis üyesi adayları, ilçe teşkilatı ve vatandaşların katıldığı doğalgaz boru hattının ilk kaynağını Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut yaptı. Haymanalıların bir rüyasını gerçekleştirmekten dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Turgut, “Doğalgaz boru hattımızın ilk kaynağını yaptık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çalışmalar başladı. 31 Ekim 2019 tarihi itibariyle abone olan hemşehrilerimiz doğalgaz kullanmaya başlayacak. Haymana'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.