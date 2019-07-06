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Haymana doğalgaza kavuştu

Ankara’nın Haymana ilçesi yapılan doğalgaz hattı düzenlenen törenle tamamlandı.

Ankara'nın Haymana ilçesi yapılan doğalgaz hattı düzenlenen törenle tamamlandı.


Haymana'ya doğalgaz verecek hattın tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene, Kaymakam Hüseyin Göktürk ,Başkent Doğal gaz AŞ. Genel Müdürü, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Kandemir, AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri, STK Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, “Birçok kriteri karşılamamasına rağmen yoğun girişimlerimiz ve İktidar Partisi Belediyesi olmanın avantajıyla Haymana'mıza doğal gazı getirdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz ve AK Partimize şahsım ve Haymana'mız adına teşekkür ediyorum” dedi.

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