İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haymana heyetinden Sincan

Ankara’nın Haymana ilçesi yöneticilerinden oluşan bir heyet Sincan Haymana Derneği’ni ziyaret etti.

Ankara'nın Haymana ilçesi yöneticilerinden oluşan bir heyet Sincan Haymana Derneği'ni ziyaret etti.


Haymana Kaymakamı Muhammet Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın'dan oluşan Haymana heyeti Sincan Haymana Derneğine bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında heyet, Haymana Dernekler Federasyonu Başkanı Suat Dinç tarafından misafir edildi. Ziyarette Haymana'nın sorunları ve çözüm çalışmaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.