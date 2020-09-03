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Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Haymana Mezarlığı'na sabah saatlerinde yakınlarının mezarlarına bakım yaptırmak için gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan birini görünce ambulans ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişinin polis memuru Kürşat Y. (27) olduğu belirlendi. Olay yerinin yakınlarında ölen kişiye ait 06 PGD 85 plakalı beyaz renkli bir araç bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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