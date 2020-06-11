Haymana Ziraat Odasından telef olan küçükbaş hayvanlarla ilgili açıklama

Haymana Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamada, “Karasüleymanlı ve Sindiren Mahallelerine ait 508 küçükbaş hayvanın yaylım esnasında sağanak yağıştan korunması amacıyla konulduğu ahırda nefessiz kalarak telef oldu. küçükbaş hayvanlar Karasüleymanlı Mahallesi'nden Hayati Yılmaz ve Lokman Kılınç'ın, Yenice Mahallesi'nden Eyüp Bozkurt'undu.” denildi.