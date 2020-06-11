İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haymana Ziraat Odasından telef olan küçükbaş hayvanlarla ilgili açıklama

Haymana Ziraat Odası, 508 küçükbaş hayvanın yaylım esnasında sağanak yağıştan korunması amacıyla konulduğu ahırda nefessiz kalarak telef olduğunu açıkladı.



Haymana Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamada, “Karasüleymanlı ve Sindiren Mahallelerine ait 508 küçükbaş hayvanın yaylım esnasında sağanak yağıştan korunması amacıyla konulduğu ahırda nefessiz kalarak telef oldu. küçükbaş hayvanlar Karasüleymanlı Mahallesi'nden Hayati Yılmaz ve Lokman Kılınç'ın, Yenice Mahallesi'nden Eyüp Bozkurt'undu.” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.