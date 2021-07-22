Haymana'da damat dehşeti

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan kavgada damat, kayınpederini ve kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşını vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Haymana'nın Yurtbeyli Mahallesi'nde yaşanan olayda, damat Özkan G., tartıştıktan sonra babasının evine giden eşini almak üzere arkadaşı Burhan Koyuncu ile birlikte kayınpederi Ahmet Meral'in evine gitti. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Özkan G. pompalı tüfekle kayınpederi Ahmet Meral'i vurdu. Daha sonra kayınvalidesi Türkan Meral'e ateş etmek isteyen damat, araya giren arkadaşı Burhan Koyuncu'yu vurdu. Burhan Koyuncu'danh seken saçmalar da kayınvalidesi Türkan Meral'e isabet etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Ahmet Meral, köylüler tarafından Haymana Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Özkan G.'nin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Burhan Koyuncu da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, kayınvalide Türkan Meral'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Damat Özkan G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.