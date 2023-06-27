Haymana'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

Ankara'ya bağlı Haymana ilçesinde yılın ilk ürünü arpa Kavak Mahallesi'nde düzenlenen törenle satıldı.

Ankara'ya bağlı Haymana ilçesinde ilçesinde hasadı yapılan ilk arpa ürünü Ticaret Borsası Başkanı Fazlı Çınar'ın katılımıyla Kavak Mahallesi'nde satıldı. Kavak Mahallesi'nden Şeref Akyüz'e ait 7 ton arpanın tonu 6 TL'den Şanlı Tarım Ürünleri Mehmet Şanlı'ya satıldı. Borsacı Mehmet Şanlı üretici Şeref Akyüz'e aldığı ürün sonrası küçük altın takdim etti.

Haymana Ticaret Borsası Başkanı Fazlı Çınar, "2022-2023 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, kazancımızın bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi.