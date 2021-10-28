İhlas Haber Ajansı

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Haymana'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Haymana ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.



Kaza Haymana'ya bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Ç., idaresindeki 06 DCC 99 plakalı kamyonet karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 06 SAR 84 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler itfaiye sağlık ve polis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Ali Ç. ve yanında bulunan 2 Afgan uyruklu kişiden 1'i yaşamını yitirirken, TIR sürücü ve Afgan uyruklu kişinin yaralandığını belirledi. Kazada yaralananlar Haymana Devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaşamını yitirilenleri cesetleri morga kaldırıldı.

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