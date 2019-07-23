Haymana'da kurtlar sürüye saldırdı

Ankara’nın Haymana ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 12 hayvan telef oldu.
Ankara'nın Haymana ilçesinde kurtların sürüye saldırması sonucu 12 hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesine bağlı Eskikışla Mahallesi'nde köye inen kurtlar Ahmet Özcana ait köyün içerisinde avluda 4 adet kurbanlık için ayrılan koçlara saldırdı. Kurtlar burada 4 koyunu burada telef etti.
Köy muhtarı Müştak Çetin'e ait sürüye de saldıran kurtlar bu sürüden de 8 adet koyun telef etti. Toplamda 12 adet koyunun telef olduğu öğrenildi.