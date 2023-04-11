Haymana'da kurulan Sera ‘da yapılacak olan topraksız üretim bir çok ilki içerisinde barındırıyor.

Termal kaplıcaları ile ünlü Haymana'da atık termal sular değerlendirilerek seranın ısıtma sisteminde kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde seradaki en önemli gider kalemi olan ısıtma gideri maliyetleri düşürülmüş oluyor. Bu seranın diğer bir özelliğide tesisisin havuzlarında kullanılacak olan suyun yüzde 40 nın yağmur suyunun depolanarak kullanılıyor olması. Son olarak en önemli özelliiklerinden biriside serada kullanılan otomasyon sisteminin yerli ve milli olması. Bu önemli 3 özelliği sayesinde Türkiye'de tek olma özelliğine sahip.

Çiftçilerin toprakta 80 günde üretebildiği yeşillikler su havuzlarında topraksız olarak 40 günde üretilebilmekte. Şu an 8 farklı ürün çeşitliliği ile üretime başlayan sera; Topraksız tarım serası, mimarisi gotik sera tipi ve ürün yetiştirme altyapısı duran su kültürü yöntemi ile kurgulandı.

9.500 M2 arazi üzerine 5.771 M2 kapalı sera alanı ve 4.371 M2 havuz alanına sahip. Sera ısıtma sistemi, Jeotermal atık su ile çalışmakta olup aynı zamanda doğalgaz ısıtma sistemleri ile yedeklendi. Yağmur suyu depolama sistemine sahip olan tesis yıllık su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını bu yöntemle karşılayacak. Seram sistemleri tam otomasyon prensibi ile yerli yazılım geliştirilerek işletilir hale getirildi. Serada soğanlı ve yapraklı bitkiler ve yeşillik grubu yetiştirilebilmekte.