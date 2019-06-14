Haymana'da model uçak keyfi

Haymana Türk Hava Kurumu Şube Başkanlığı ve Haymana Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığı ile düzenlenen Model Uçak kursu Haymana Mahmut Hilmi Doğan Ortaokulu'nda 4 dönem halinde model uçak rehberi Mülaim Bilici tarafından verildi.

18 Şubat 2019'da başlayan kurslar 23 Mayıs'a kadar 32'şer saatlik kurslar halinde 4 dönem de tamamlandı. Toplam 57 kursiyerin katıldığı model uçak kursunda bugün sertifika töreni ve dönem boyunca emek verilerek hazırlanan model uçakların ilk defa havalandırma heyecanı vardı.