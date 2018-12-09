Haymanalılardan Başkan Yaşar'a tam destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün Yenimahalle, hem sosyal alanlarıyla hem de modern çehresi ile vatandaş tarafından tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Belediye başkanlığı siyaset makamı değil, hizmet makamıdır. Benim ne paraya ne mevkiye ihtiyacım var. Benim Yenimahalle'ye vefa borcum var" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Haymana Dernekler Federasyonu tarafından BOTAŞ Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte konuşan Yaşar, “10 senedir Yenimahalle'de belediye başkanlığı görevini yapmaktayım. Göreve geldiğim günden beri Yenimahalle'nin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Bugün Yenimahalle, hem sosyal alanlarıyla hem de modern çehresi ile vatandaş tarafından tercih edilen ilçelerin başında geliyor. Belediye başkanlığı siyaset makamı değil, hizmet makamıdır. Benim ne paraya ne mevkiye ihtiyacım var. Benim Yenimahalle'ye vefa borcum var. Ben Yenimahalleli vatandaşımız daha iyi şartlarda, mutlu oldukları bir ilçede yaşasınlar diye çalışıyorum. Ben cumhuriyetin kuruluş felsefesine inananlardanım. Bizim tutkalımız cumhuriyettir” dedi.

“Yenimahalle Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesidir”

Yenimahalle'nin Türkiye'de en hızlı gelişen ilçe olduğunu vurgulayan Yaşar, “Ben Yenimahalle'de hangi partiden olursa olsun, bana oy versin veya vermesin kimseyi ayırt etmeden eşit hizmet verdim. Bugün Yenimahalle Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesidir. Bunu ben değil anketler, veriler söylüyor. Biz sizlerin parasını sizlere harcıyor ve kaynakları verimli kullanıyoruz. Kapımız herkese açık, herkesi kucaklıyoruz. Hemşehri dernekleri gelenek ve görenekleri yaşatmak, hemşehrilik bilincini aşılamak açısından çok önemli. O yüzden bu tarz derneklere sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yaşar'ın tekrar aday olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Federasyon Başkanı Suat Dinç ise, “Yenimahalle'de ikamet eden çok sayıda Haymanalı mevcut. Aynı zamanda Yenimahalle'de Haymanalı esnaf arkadaşlarımız da var. Hepsi sizden çok memnun. Bir araya geldiğimizde sizin ne kadar çalışkan bir başkan olduğunuzdan bahsediyorlar. Tekrar aday olduğunuz için çok mutlu olduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Her zaman bizlere kapınızı açtınız” ifadelerini kullandı.