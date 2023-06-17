Haymanalılardan il olma tepkisi

Ankara'nın Polatlı ilçesinin il olması halinde Haymana'nın Polatlı'ya bağlanacağı söylentisine karşı harekete geçen Haymanalılar, konuyla ilgili bir toplantı düzenleyip Polatlı'ya bağlanmak istemediklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “100. yılda 100 il” açıklamasının ardından Polatlı'nın il olacağı ve Haymana'nın da Polatlı'ya bağlanacağı söylentisine karşı harekete geçen Haymanalılar, düzenledikleri toplantıyla bu duruma karşı olduklarını dile getirdi.

Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi İlçe Başkanları, CHP İlçe Başkan Yardımcısı, STK Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıya katılanların ortak görüşü Haymana'nın Ankara'nın ilçesi olarak kalması ve bunun için mücadele edilmesi yönünde oldu.