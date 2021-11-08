Hayvan barınağı kışa hazır

250 hayvan kapasiteli barınakta, kış aylarının gelmesi ile birlikte kapsamlı bir tadilat çalışması gerçekleştirildi. Isı yalıtımından, olumsuz hava koşullarına karşı sevimli patilerin açık kullanım alanlarının branda gerilmesine kadar birçok detaylı çalışma ile barınak kış şartlarına uygun hale getirildi. Barınağın dışında sokak hayvanları için sabit olarak şehir merkezinde 11 mama odağı ve 2 tane mamamatik mevcut olup, şehrin kırsal alanlarında ise sevimli dostlarımız için belirlenen noktada besleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılıyoruz

İlçe genelinde şefkat elini can dostlarına uzatmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak sınırları içerisinde sahipsiz dolaşan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezimize getirilerek gerekli bütün tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sokaktaki canlarımızı burada yalnızca tedavi etmiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında barınağı ziyarette bulunan çocuklarımıza hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci aşılıyoruz. Barınağımızda yapılan çalışmaları minik ziyaretçilerimize gösteriyor onların yüreklerine hayvan sevgisi yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.