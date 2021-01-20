İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde besi çiftliğinden inek çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde besi çiftliğinden inek çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.



Olay, Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan çiftçi M.A. bir adet ineğinin çalındığını ihbar etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bölgede yapılan araştırmada, ineği M.A. ve B.Y. adlı şahısların çaldıkları ve satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaştı. Sürdürülen takip sonucu M.A. ve B.Y jandarma ekiplerince yakalandı. Arazide yapılan aramada ise Altınköy bölgesindeki arazide inek bulunarak sahibi M.A.'ya Jandarma ekiplerince teslim edildi. Ayrıca yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.