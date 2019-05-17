Hayvanlar mutlu, başkent mutlu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayvanseverlerin önerilerini dikkate alan uygulamaları hayata geçiriyor.

Başkent sokaklarında başıboş gezen, yaralanmış ya da hasta hayvanlara Büyükşehir Belediyesi şefkat elini uzatarak, onları hayata bağlıyor. Binlerce hayvanın ihtiyaç ve bakımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda son günlerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Hayvanların güvenli ve temiz bir ortamda, sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla genel temizlik çalışmaları yapılıyor. Kulübeler dışında tüm barınak çevresinde bakım onarım çalışmaları yürütülürken, çevre düzenlemesi de hızlı şekilde yapılıyor. Ağaç budama başta olmak üzere görevliler genel temizlik, tellerin ve çitlerin onarımı, kafes tabanı ve mama kaplarının yenilenmesi gibi çok sayıda hizmeti yerine getirmek için özveriyle çalışıyor. Sokak hayvanları hijyenik ve daha düzenli koşullarda yeni yuvalarında hayatlarını sürdürmenin keyfini yaşarken, Hayvan Barınağı'nda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları da yapılıyor. Barınaktaki tüm hayvanların daha rahat ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara hız verildi.

Yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren barınak yetkilisi, “Barınakların daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için 94 kişi ile geniş bir ekip çalışması yürütüyoruz. 22 veteriner, 7 veteriner tekniker ve hayvan bakıcılarımızla hizmet veriyoruz. ALO 153 Mavi Masa aracılığıyla aldığımız ihbarları değerlendiriyoruz. Hayvanları barınağa getirerek tedavilerini üstleniyoruz. Dışarıda yaşamını idame ettiremeyecek yaşlı, agresif, görme engelli ya da bir uzvu olmayan sokak hayvanları gözetimimiz altında yaşamlarını barınakta sürdürüyor. Sağlığına kavuşan hayvanlarımızı da doğal ortamına geri bırakıyoruz. Bu yeni düzenleme ve iyileştirme çalışmaları ile hem hayvanlar hem de gelen ziyaretçiler mutlu olacak" şeklinde konuştu.