Hayvanları Koruma Günü'nde 24 saat canlı yayın

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir radyoda 24 saat canlı yayın yapıldı. Gece boyunca radyo programının yapıldığı binayı ziyaret eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Canlı yayında radyoyu ziyaret eden dinleyicilere sokak hayvanlarına vermeleri için yaklaşık 500 kilogram mama dağıtıldı.

Ankara'da bir radyoda, Serkan Kızılbayır ve Çiğdem Öz eşliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü dolayısıyla 24 saat kesintisiz canlı yayın yapıldı. Canlı yayında, radyoyu ziyaret eden dinleyiciler hem etkinliğe katılarak bir araya geldi hem de kendilerine verilen mamaları sokak hayvanlarına dağıtmak için teslim aldı. Bunu bir görev niteliğinde değerlendiren dinleyiciler, sokak hayvanları için harekete geçti.

500 kilogram mama sokak hayvanları için yola çıktı

Sosyal medya ve radyoda 24 saatlik canlı yayın aracılığıyla duyurulan etkinlik yoğun ilgi gördü. Gün boyu yüzlerce kişinin ziyaret ettiği etkinlikte radyo binası şenlik alanına döndü. Sokak hayvanlarına dağıtmak üzere mamalarını teslim almak için gelen dinleyici ve takipçilere yaklaşık 500 kilogram mama dağıtıldı. Hayırsever mama firmalarının getirdiği mamalar kısa sürede hayvan severler tarafından teslim alınarak sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere yola çıktı.

“Meşaleyi biz yaktık taşıması sizden”

Proje fikrinin yine bir canlı yayın esnasında çıktığını belirten Serkan Kızıltepe, “Çiğdem ile canlı yayındayken 4 Ekim'e biraz dikkat çekmek istedik. Çiğdem'de hadi bakalım deneyelim dedi ve proje böylece başladı” dedi. Çiğdem Öz, etkinliğe olan yoğun ilginin beklenenin üzerinde olduğunu belirterek, “Altı saatlik yayın içerisinde 300 kilograma yakın mama dağıttık. Daha da fazlası bekliyor zaten bizi. Mamalar hayırsever mama firmalarımızdan geldi. Biz projemizden bahsettik onlarda seve seve katılacaklarını belirttiler. Biz radyocular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kibriti biz çaktık, meşaleyi taşımak sizde” diye konuştu.

“Mamalar bizden dağıtması sizden”

Dinleyici ve takipçilerini radyo binasına davet eden Çiğdem Öz, “Projede, ortalama 400 kilogram mamayı şuan dağıtmış olduk. Son 100 kilogram mama ise 2 saat içerisinde sahiplerine yani sokak canlılarına ulaşacak” dedi. Kalan mamalar için hayvanseverlere seslenen Öz, “Lütfen çıkın gelin mamalar bizden dağıtması sizden” şeklinde konuştu.

Etkinliğe kendi evcil hayvanları ile katılan ziyaretçilerden veteriner hekim Ümit Öztekin, “Sosyal medyadan duydum bu organizasyonu. Gelip katılmak istedim. İnsanların bu kadar duyarlı olması ve bu konuya ilgi göstermesi, eğlenmek dururken burada olmaları bence çok güzel bir hareket. Etkinliğe olan ilgi duyarlılıkların arttığını gösteriyor. Bunun bir parçası olmak içinde buraya geldim. Veteriner hekimim uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Sosyal medyada da bu organizasyonu duyunca gelmek ve bunun bir parçası olmak istedim” dedi.

Etkinliği radyodan öğrendiğini söyleyen Duygu Demirörs de, “Arabada giderken radyodan duydum. Gerçekten çok güzel bir proje. Sokak hayvanlarına destek olmak, onları beslemek gerçekten harika. Her zaman sokak hayvanlarına su olsun mama olsun sık sık bırakıyorum. Normalde ailemizde zaten kendi evcil hayvanlarımızda var. 2 köpeğimiz ve bir kedimiz var evde. Bu proje çok iyi oldu. Buradan çıkınca ilk işim sokak hayvanlarına bu mamaları dağıtmak olacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Meryem Göktanır, etkinliği arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve katılmak istediğini belirterek, “Çok kalabalık bir ekip var ve herkes gönüllü dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum. Çevremizdeki sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. Kış aylarında onlara barınak yapmaya çalışıyoruz. Sokaklara su ve mama bırakıyoruz faydalanmaları için” dedi.

Serkan Kızıltepe'nin düzenli bir dinleyicisi olduğunu dile getiren Merve Gamze Karataş, Serkan'ı zaten düzenli dinliyorduk ve onun çağrısına kayıtsız kalmadık geldik. Burada hayvanlarımızı korumak adına onlara destek olmak adına bende bir hayvan sever olarak bulunmak istedim. Hayvanlarımızı koruyalım onlara sahip çıkalım. Özellikle sokaktaki hayvanlara gerek mama gerek su olsun muhakkak yardımcı olalım” ifadelerini kaydetti.

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Alper Şarvan, “Yayını sosyal medyadan duyduk. Güzel bir proje olduğuna kanaat getirdik ve sokaktaki canlıları düşünerek yemek alıp onlara dağıtmak istedik. Sokak hayvanlarını sık sık beslediğimiz için bu günün hayvanları koruma günü olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bu gün de ayrıca bir vesile oldu bizim için” dedi. Küçük Efe ise etkinliğe gelme fikrinin kendisinden çıktığını ve buradan aldığı mamaları sokak hayvanlarına vereceğini söyledi.