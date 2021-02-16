Hayvanseverlerden Yenimahalle'de belediyeye tepki

Başkent'in Yenimahalle ilçesinde hayvanseverler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında sahipsiz bırakılmasından şikayetçi.

Başkent'in Yenimahalle ilçesinin Batıkent Mahallesi'nde yaşayan ve sokak hayvanlarına hayatının büyük bir kısmını adayan Murat Çiçek, belediyenin sokak hayvanlarına gereken özeni göstermediğini iddia etti.

“Hayvanların beslenmesi için hiçbir şekilde destek yok”

Yaklaşık 20 yıldır Batıkent'te yaşadığını söyleyen Murat Çiçek, "Sokak hayvanlarına beslenme, barınma, sahiplendirme çalışıyoruz. Fakat bizim yaptığımız çalışmalar yeterli gelmiyor. Çünkü yaklaşık 25-30 tane kedimiz var karşı çatıda yaşayan. Kendi işyerimde 7-8 tane sokak kedimiz var. Mağazaların önünde yaşayan 20-30 tane sokak hayvanımız var. Hiçbir şekilde beslenemiyorlar. Bizim verdiğimiz yiyeceklerle günlük hayatlarını idame ediyorlar. Bu konuda biz belediyemize geçen yıl başvuru yaptık. Fakat sadece hayvanların kısırlaştırılması ve küpelenmesi konusunda çalışmalar yaptılar. Hayvanların beslenmesi için hiçbir şekilde destek yok. Batıkent'te yaşayan birkaç arkadaş var, onlarla birlikte toplanıp yemek alıp veriyoruz. Biz yemek vermek isteyenlerin yemeklerini bize getirip vermelerini istiyoruz" dedi.

“Belediyeye barınak yapması konusunda müracaatlarımız oldu. Ancak bu konuda bize ilgi göstermediler”

Sokak hayvanlarına barınak yapılması konusunda belediyeye başvurduklarını ancak destek göremediklerini dile getiren Çiçek, “Belediyeye barınak yapması konusunda müracaatlarımız oldu. Ancak bu konuda bize ilgi göstermediler. Bireysel olarak yapacak maddi gücümüz yok. Şu an havalar soğudu artık. Geçen hafta sabah saatlerinde, her zaman beslediğimiz bir köpeğin yerden kalkamadığını gördüm. Hasta oldu sandım, yanına gidince soğuktan yere yapıştığını gördüm. Sıcak su ile yerden kaldırıp bir barınak yaparak oraya koyduk" diye konuştu.

“Kısırlaştırmak için ricada bulunduk 6 ay sonraya gün verdiler”

Yaptıkları çalışmalardan belediyeyi haberdar ettiklerini söyleyen Çiçek, “Belediyeye haber verdik ancak geri dönüş alamadık. Kısırlaştırmak için ricada bulunduk, 6 ay sonraya gün verdiler. Bu kediler 6 ayda zaten doğum yapar. Kediler için kısırlaştırmayı başka belediyelerden randevu aldık, 3 gün içerisinde burada yaşayan 6 kedimizi kısırlaştırma çalışmalarını yaptılar” şeklinde konuştu.

“Rica ediyorum bir kap su ve bir gece barınacakları imkânı sağlayın”

Havaların soğuduğuna dikkat çeken Çiçek, “Yarın hava eksi 1 dereceye kadar düşecek. Bu en az 10 ila 20 hayvanın soğuktan ölmesine sebep olacaktır. Çünkü bu hayvanların barınacak alanı yok. Lütfen bu hayvanlara sahip çıkın. Onlar bize emanet. Yarından sonra eksi 10'lara düşeceği söyleniyor havanın, rica ediyorum bir kap su ve bir gece barınacakları imkânı sağlayın" dedi.