Haziran'da tesislerin doluluk oranı yüzde 65

Haziran ayında ise tesise geliş 8,5 milyon kişi, geceleme sayısı 24,6 milyon, doluluk oranı da 64,53 olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlığın işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerini de kapsıyor.

Bakanlığın açıkladığı verilerde 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirledi.

Bakanlığın açıkladığı verilerde ise artış gözlemlendi. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde tesise geliş 34,3 milyon kişi; geceleme sayısı ise 84,98 milyon olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 45,7; Haziran ayında ise tesise geliş 8,5 milyon kişi, geceleme sayısı 24,6 milyon, doluluk oranı da 64,53 olarak belirlendi.

2018 yılının Ocak-Haziran dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 13,2; geceleme sayısında yüzde 13,7; doluluk oranında yüzde 7,36 artış oldu.

Geçen yılın Haziran ayına göre tesise geliş yüzde 20,3; geceleme sayısında yüzde 15,5; doluluk oranında da yüzde 10,7 artış oldu.

Ocak-Haziran dönemi illere göre veriler şöyle:

"Antalya tesise geliş 8,96 milyon kişi; geceleme sayısı 34,9 milyon ve doluluk oranı 56,30

İstanbul tesise geliş 6,5 milyon kişi; geceleme sayısı 14,6 milyon ve doluluk oranı 55,6

Muğla tesise geliş 1,6 milyon kişi; geceleme sayısı 4,8 milyon ve doluluk oranı 43,4

İzmir tesise geliş 1,4 milyon kişi; geceleme sayısı 2,8 milyon ve doluluk oranı ise 43,34 olarak gerçekleşti."