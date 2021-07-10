Haziran'da yağışlar, yağış normaline göre yüzde 21 artarken 2020'ye göre yüzde 6 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde Haziran ayı yağışı 37.1 mm ile 1981-2010 yılları arası yağış normaline göre yüzde 21 artış, 2020 yılı haziran ayı yağışına göre ise yüzde 6 azalış gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Haziran Ayı Alan Yağış Değerlendirmesi Raporu yayımlandı. Rapora göre, Haziran ayı yağışı 37.1 mm, 1981-2010 yılları arasını kapsayan 40 yıllık yağış normali 30.8 mm ve 2020 yılı Haziran ayı yağışı 39.2 mm olarak gerçekleşti. Buna göre, yağışlar 30 yıllık yağış normaline göre yüzde 21 artış gözlemlenirken 2020 yıl Haziran ayı yağışlarına göre ise yüzde 6 azalma meydana geldi.

Rapora göre, yağışlar Datça'da, Mersin'in güneyinde ve Adana-Kars hattının doğusunda kalan tüm kesimlerde normaline göre yüzde 80'den fazla azalma gösterirken, Haziran ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 114 mm ile Zonguldak'ta, en az yağış 0,2 mm ile Şırnak'ta kaydedildi. Yağış normaline göre 0.2 mm yağışın olduğu Şırnak'ta yüzde 98.3, 0.5 mm yağışın olduğu Van'da yüzde 98.0 ve 0.5 mm yağışın olduğu Bitlis'te yüzde 97.9 azalış meydana geldi. 2020 yılı Haziran ayı yağışlarına göre en çok azalma gösteren iller ise yüzde 96.6 ile Van, yüzde 96.2 ile Şırnak ve yüzde 95.2 ile Bitlis'te meydana geldi.

Yağışlı gün sayısı Ege ve Akdeniz Bölgesi sahil kesimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 günün altına düştü

30 yıllık yağış normaline göre, 76.9 mm yağışın meydana geldiği Burdur'da yüzde 254, 79.7 mm yağışın meydana geldiği yüzde 196.3, 42.9 mm yağışın olduğu yüzde 195.9 artış meydana geldi. 2020 yılı Haziran ayı yağışlarına göre ise 54.4 mm yağışın meydana geldiği Denizli'de yüzde 303, Burdur'da yüzde 217.8, 27 mm yağışın meydana geldiği Antalya'da yüzde 206.8 artış meydana geldi.

Rapora göre, yağışlı gün sayılarının Ege ve Akdeniz Bölgesi sahil kesimi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 5 günün altına, Siirt çevrelerinde ise 1 güne kadar düştüğü kaydedildi. Doğu Karadeniz sahilinde ise bu rakam yer yer 20 günün üzerinde meydana geldi.

Rapora göre, Marmara Bölgesinde, haziran ayı yağışı 65.0 mm, 30 yıllık yağış normali 35.0 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 79.8 mm olarak gözlemlendi. 1981-2010 yılları arası yağış normaline göre yüzde 86 artış, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre yüzde 19 azalma gerçekleşti. Ege bölgesinde haziran ayı yağışı 46.1 mm, 30 yıllık yağış normali 19.3 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 37.7 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 100'den fazla, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre ise yüzde 22 artış oldu. Akdeniz bölgesinde haziran ayı yağışı 33.1 mm, yağış normali 19.7 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 18.9 mm oldu. Yağışlarda, yağış normaline göre yüzde 68, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre yüzde 75 artış gerçekleşti.

Haziran ayında Ankara'da 65.2 mm yağış, İstanbul'da 86.6, İzmir'de ise 26 mm yağış meydana geldi

İç Anadolu bölgesinde haziran ayı yağışı 48.9 mm, yağış normali 32.2 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 45.7 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda, yağış normaline göre yüzde 52, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre ise yüzde 7 artış meydana geldi. Karadeniz bölgesinde haziran ayı yağışı 63.3 mm, yağış normali 54.9 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 76.5 mm olarak gerçekleşirken, yağışlarda, yağış normaline göre yüzde 15 artış, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre ise yüzde 17 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu bölgesinde haziran ayı yağışı 7.7 mm, normali 31.5 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 17.7 mm olarak gözlemlenirken yağışlarda, yağış normaline göre yüzde 76, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre yüzde 57 azalma gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, haziran ayı yağışı 0.9 mm, normali 8.8 mm ve 2020 yılı haziran ayı yağışı 3.8 mm olarak kaydedilirken, Yağışlarda normaline göre yüzde 90, 2020 yılı haziran ayı yağışlarına göre yüzde 77 azalma gerçekleşti.

Rapora göre, Haziran ayında Ankara'da 65.2 mm yağış, İstanbul'da 86.6, İzmir'de ise 26 mm yağış meydana geldi.