Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 - Fenerbahçe: 4

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri’nde Fenerbahçe’yi konuk etti.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli ekibinin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar
50. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Sangare topu ağlara gönderdi. 0-1
59. dakikada topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
70. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın sol köşeden şık vuruşu ağlara gitti. 0-3
79. dakikada Pelkas'ın asistiyle topla buluşan Zajc meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4
Stat: İlhan Cavcav Tesisleri
Hakemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalçık, Anıl Usta, Alper Akarsu
Gençlerbirliği: Ramazan Köse (Übeyd Adıyaman dk. 57), Ömürcan Artan (Zafer Göktuğ Erdem dk. 73), Arda Kızıldağ (Muhammed Bayır dk. 67), Mert Kula (Serdarcan Eralp dk. 57), Kerem Can Akyüz (Metehan Mert dk. 57), Dmytro (Arda Tuzcu dk. 79), Tshibola (Musa Şahindere dk. 57), Oleksaandr Belyaev (Mustafa Seyhan dk. 57), Rahmetullah Berişbek (Ömer Alper Tatlısu dk. 70), Kazenga Lualua (Sarp Ekinci dk. 67), Sandro Lima (İlker Karakaş dk. 57)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Fenerbahçe: Berke, Nazım (Zajc dk. 63), Lemos (Novak dk. 63), Caulker (Tisserand dk. 63), Dirar (Szalai dk. 46), Ozan (Muhammed dk. 63) Sosa (Gustavo dk. 63), Caner (Ferdi dk. 63), İrfan (Pelkas dk. 63), Mert Hakan (Bright Osayi-Samuel dk. 63), Samatta (Serdar dk. 29)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Arda Güler, Sinan Gümüş, Enner Valencia
Teknik Direktör: Vitor Perera
Goller: Sangare (dk. 50), Ozan Tufan (dk. 59) , Muhammed Gümüşkaya (dk. 70), Miha Zajc (dk. 79) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İlker Karakaş , Mustafa Hüseyin Seyhan, Metehan Mert (Gençlerbirliği)