Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen Öğretim Görevlisi Kutay'a suç duyurusu

Ankara Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, müfredat dışına çıkarak Hazreti Muhammed'e (Sallallahü aleyhi ve sellem) hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'ın Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla Ankara Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu. Grup adına açıklamalarda bulunan Avukat Mikail Yılmaz, "Şahsın söylediği küstahça sözlerin, kanunda ifadesini bulan yüz kızartıcı ve utanç verici bir hareket olduğu açıktır. Uğur Kutay isimli şahsın bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarılması gerekmektedir. Halkımız Uğur Kutay isimli şahsın kamu görevinden çıkarılıp çıkarılmayacağını takip edecektir. Bu konuda devlet erkanının milletin vicdanına ses vermesi ve gereğini yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bu konudaki yasal düzenlemelerin eksikliğini iliklerimize kadar hissetmekteyiz"

İslama karşı planlı saldırılar olduğunu söyleyen Yılmaz, "Son zamanlarda sistematik olarak İslam'a saldırılar artmaktadır. Her gün yeni bir trajik vaka ile karşı karşıya kalmaktayız. Her gün vakalara bir yenisi eklenmektedir. Mevzuatımıza baktığımızda bu saldırılara verilen cezalar ona nispetle küçük olmaktadır ve bu konudaki yasal düzenlemelerin eksikliğini iliklerimize kadar hissetmekteyiz. Bu saldırılara verilen ceza, hakarete nispetle az kalıyor. Bir kişiye hakaret etseniz 2 yıla kadar hapis cezası alırsınız. Bir Peygambere hakaret etseniz 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alırsınız. Bu ne kadar adildir? Bizi biz yapan, asli unsurumuz olan değerler bir şahıstan daha mı az değerlidir? Bu konunun acilen TBMM'nin gündeme alınması ve bizi biz yapan değerlerin koruma altına alınması gerekmektedir" şeklinde konuştu.