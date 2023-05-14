HDP Eş Genel Başkanı Sancar oyunu Ankara'da kullandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, oyunu Ankara'da kullandı. Sancar, “Herkesi sandığa gitmeye bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sancar, oyunu Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda kullandı. Sancar, Türkiye tarihinin en önemli seçimini yaşadıklarını belirterek, “Önümüzdeki dönem gerçekten önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimlerden çıkacak sonuçların Türkiye'yi yeni bir başlangıca götüreceğine inanıyoruz. Bütün yurttaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Demokratik sorumluluğun en önemli gereği de oyunu kullanmaktır, halkın iradesini sandığa yansıtmaktır” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin dünya için de önemli olduğunu kaydeden Sancar, “Bütün insanlarımızın demokratik kararlılık, olgunlukla bugünü geçireceğine inanıyorum. Herkesi sandığa gitmeye bir kez daha davet ediyoruz. Sandığa sahip çıkma konusunda hepimizin sorumlulukları var. Ama her seçmen oyunun korunması için görev taşıyor. Sonuçların hayırlı olacağına inanıyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni başlangıç demokrasi ve barış yönünde olacaktır” dedi.

Sancar, annelerin gününü de kutladı.