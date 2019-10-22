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HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekillerine seslenerek, "Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekillerine seslenerek, "Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız" dedi.


Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Temelli, Suriye'de siyasi çözümün önünün bir an önce açılması gerektiğini belirterek, "En kötü ateşkes savaştan iyidir. Ateşkesin bitmesine saatler kaldı. Biz diyoruz ki ateşkes sürsün ama bu sürecin sonunda Türkiye mutlaka rasyonel diplomasiye geri dönsün" ifadelerini kullandı.


Temelli, milletvekillerine seslenerek, "Öncelikle halkın, halkların iradesine sahip çıkacaksınız. Nerede bir mağdur, mazlum varsa önce onun hakkını savunacaksınız. Bunu yapmadığınız sürece ne halkın temsilcisi ne de milletvekili olabilirsiniz. O yüzden de 3 gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız. Bu tavrı protesto edeceğiz. Bütün milletvekillerini uyaracağız, yüzleşmeye davet edeceğiz. Üç gün boyunca orada olmayacağız ama dönüp HDP sıralarına baktığınızda biz olmasak da orada halkın iradesini göreceksiniz" diye konuştu.

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