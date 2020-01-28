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HDP Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Aydınlık ve güzel günler bizi bekliyor.

Demokratik siyasetin tüm imkanlarını kullanarak barışın bu topraklarda boy vermesini sağlayacağız” dedi.


HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, Elazığ depremine ilişkin olarak, Türkiye'nin depremlere hazırlıklı olmadığını öne sürdü. Buldan, “Doğal afete dayanıklı olmadığı tespiti olan altı katlı bir bina dört kişiye mezar oluyorsa, bunun sorumluluğu doğal afete bağlanamaz. Yıkılan binaların dere kumuyla yapıldığı ve hiçbir zaman denetlenmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Devletin ulaşamadığı, gitmediği köylerde HDP ulaşarak halkımızın durumunu yerinde tespit etmiş, 60 köyün hiç birinde hasar tespiti yapılmadığı ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.


Buldan şöyle konuştu:


“Tüm engellemelere baskılara rağmen HDP büyümeye devam etmektedir. Türkiye önemli bir değişim ve dönüşümün arifesindedir. Bizler değişim sürecinde etkileyici rol oynayacağız. Demokrasi İttifakı büyütmek en önemli hedefimiz. Önümüzdeki süreçte gece gündüz çalışarak Türkiye halklarının buluşmasını sağlayacağız. İtirazı olan herkesin sesi olacağız. Aydınlık ve güzel günler bizi bekliyor. Demokratik siyasetin tüm imkanlarını kullanarak barışın bu topraklarda boy vermesini sağlayacağız.”

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