İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Normalleşme adı altında rakamları düşük tutmak için korona virüs şüphesiyle hastaneye giden insanlarımıza yeterince test yapılmadığı bilgisini alıyoruz” ifadelerini kullandı.


Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, Covid-19 konusunda, “Bölge illerinde gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün ne yazık ki artıyor. Normalleşme adı altında rakamları düşük tutmak için korona virüs şüphesiyle hastaneye giden insanlarımıza yeterince test yapılmadığı bilgisini alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.


Buldan, barolarla ilgili kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatarak, “Çoklu baro sistemi diye ortaya bir öneri attılar. Amaçları; avukatların bütünlüğünü bölmek, çoğunluğu temsil eden avukatların temsil hakkını kısıtlamak ve muhalif görülen sesleri bastırmaktır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.