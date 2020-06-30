Buldan, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Buldan, Covid-19 konusunda, “Bölge illerinde gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle vaka sayıları her geçen gün ne yazık ki artıyor. Normalleşme adı altında rakamları düşük tutmak için korona virüs şüphesiyle hastaneye giden insanlarımıza yeterince test yapılmadığı bilgisini alıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Buldan, barolarla ilgili kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatarak, “Çoklu baro sistemi diye ortaya bir öneri attılar. Amaçları; avukatların bütünlüğünü bölmek, çoğunluğu temsil eden avukatların temsil hakkını kısıtlamak ve muhalif görülen sesleri bastırmaktır" ifadelerini kullandı.